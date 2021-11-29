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1 час назад

Семья Пугачевой судится с известным бизнесменом

Бизнесмен Игорь Гольдберг подал в суд на племянника Аллы Пугачевой, пишет «Комсомольская правда».

Семья Пугачевой судится с известным бизнесменом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предприниматель обвиняет Влада Пугачева в мошенничестве. Он утверждает, что племянник певицы обманом выманил у него салон красоты, пообещав заплатить 8 млн рублей и организовать домашний концерт Аллы Пугачевой.

Влад Пугачев, в свою очередь, заявляет, что передал Гольдбергу обещанные 8 млн, что подтверждают расписки, а концерта примадонны российской эстрады он бизнесмену никогда не обещал. Пугачев подал встречный иск к Гольдбергу о клевете.

«Мы на Гольдберга тоже подаем в суд за то, что он назвал Влада мошенником. В интернете есть много статей, как от Гольдберга пострадали люди. Вот и мужа моего он оговорил», - рассказала супруга Пугачева Гузель.

По ее словам, Гольдберг даже купил дополнительную сим-карту и пишет сам себе сообщения от имени Влада Пугачева, а потом демонстрирует их журналистам.

Как сообщают СМИ, Влад Пугачев много лет страдал алкогольной и наркотической зависимостью. По этой причине Алла Пугачева отдала сына Влада от первого брака на воспитание своему водителю. Когда Владу удалось справиться с болезнью и обрести новую семью, Пугачева подарила племяннику квартиру в жилом комплексе в районе Ходынского поля в Москве.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,Комсомольская правда,
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