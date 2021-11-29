«Урок для всех нас»: Саруханов о смерти Градского

Заслуженный артист России, певец Игорь Саруханов считает смерть певца и музыканта Александра Градского сигналом другим артистам, пишет News.ru.

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По его словам, сообщение о смерти Градского напугала его коллег по шоу-бизнесу. Он призвал их серьезнее относиться к здоровью и как минимум раз в год делать МРТ и ЭКГ.

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Саруханов сравнил смерть Александра Градского с гибелью от инфаркта певца и композитора Батырхана Шукенова в 2015 году. Он считает, что Шукенов и Градский могли бы продлить свою жизнь, если бы следили за здоровьем.

По словам Саруханова, коллеги советовали Шукенову, который регулярно жаловался на ощущение сдавленности в области грудной клетки, сделать ЭКГ и МРТ. Но тот отмахивался, объясняя это нехваткой времени.

После смерти Шукенова музыканты Денис Клявер и Алексей Чумаков отвезли Саруханова в Научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, чтобы проверить здоровье.

«Во время обследования Сергей Филиппович Никонов — сердечно-сосудистый хирург и заведующий консультативно-диагностическим центром, когда речь зашла об умершем Шукенове, мне лично сказал: «Если бы вы мне его привели хотя бы за неделю до смерти, он бы не умер. Нерешаемых проблем с сердцем для современной медицины нет. Но решать вопрос надо заранее, пока человек жив. То же касается головного мозга», — рассказал Саруханов.

Он выразил соболезнования родным, близким и ученикам Градского. Он подчеркнул, что из жизни ушел уникальный, «величайший исполнитель нашего времени» и потрясающий педагог. Он уверен, что второго такого артиста не будет.

Как считает Саруханов, Градский, скорее всего, не уделял достаточно внимания своему здоровью. По его мнению, врачи вполне могли бы продлить жизнь Градского еще на несколько лет, обратись он к ним вовремя за медицинской помощью.

«Смерть Александра Борисовича может стать уроком многим людям, которые легкомысленно относятся к своему здоровью», — добавил артист.

Саруханов сообщил, что в ближайшие дни сделает МРТ и ЭКГ. Он призвал всех проверить свое здоровье.