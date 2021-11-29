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55 минут назад

Незадолго до смерти Наумова в его семье разразился скандал

Перед смертью Владимира Наумова в его семье разразился скандал, пишет «Комсомольская правда».

Незадолго до смерти Наумова в его семье разразился скандал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Режиссер фильмов «Тегеран-43» и «Бег» Владимир Наумов скончался 29 ноября на 94-м году жизни. Больше 45 лет он был женат на актрисе Наталье Белохвостиковой. В 1976 году у них родилась дочь Наташа.

Месяц назад бывший зять Владимира Наумова Александр Фарбер обвинил Белохвостикову в том, что она разрушила его брак с Натальей Наумовой.

«Сначала из дома пропали документы на ребенка, наш брачный договор и свидетельство о браке. Через какое-то время мне сообщили о разводе. Белохвостикова борется за свое счастье. А ее счастье состоит в том, чтобы дочь была рядом с ней без мужа», - рассказывал он Андрею Малахову.

По словам Фарбера, ребенку в доме бабушки и дедушки небезопасно, а мать плохо следит за сыном и недавно ошпарила его кипятком.

Умер режиссер Владимир Наумов

Он также сообщил, что Белохвостикова, хоть и прикована к постели, является «настоящим террористом». Кроме того, у артистки наблюдаются серьезные проблемы с психикой.

Наталья Наумова, в свою очередь, обвинила бывшего мужа в алкоголизме и рукоприкладстве. По ее словам, муж бил ее при маленьком сыне.

При этом проверка на детекторе лжи показала, что Александр не имеет проблем с алкоголем, не бил жену и действительно хочет сохранить семью.

Шоу-бизнес,Александр Фарбер,Наталья Белохвостикова,Владимир Наумов,Наталья Наумова,Андрей Малахов,Комсомольская правда,
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