«Пугачева передала котлетки»: Директор Моисеева развеял мифы о жизни артиста

«Борис Михайлович живёт обычной жизнью заслуженного пенсионера России, как он себя называет. Живёт в гармонии с собой, выступлений не планирует. Чувствует он себя нормально. Я навещаю его каждый день, через день у него работает горничная, которая убирает, стирает, готовит еду. Один раз в неделю приходит медсестра, просто контролирующая приём им лекарств», — поделился Горох.