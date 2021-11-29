«Пугачева передала котлетки»: Директор Моисеева развеял мифы о жизни артиста

Директор заслуженного артиста России Бориса Моисеева Сергей Горох заявил, что певца очень расстраивают слухи о его якобы нищете и смерти. Эту информацию, которую иногда распространяют СМИ, Горох в беседе с NEWS.ru назвал «непроверенной дрянью».
Директор Бориса Моисеева рассказал, как на самом деле складывается жизнь артиста на пенсии.
«Борис Михайлович живёт обычной жизнью заслуженного пенсионера России, как он себя называет. Живёт в гармонии с собой, выступлений не планирует. Чувствует он себя нормально. Я навещаю его каждый день, через день у него работает горничная, которая убирает, стирает, готовит еду. Один раз в неделю приходит медсестра, просто контролирующая приём им лекарств», — поделился Горох.
Директор обратил внимание на позитивный настрой певца, который восстанавливается после перенесенных инсультов, и заверил, что за последние полтора года ни разу не видел Моисеева грустным или переживающим.
По словам Гороха, коллеги артиста поддерживают с ним связь. Так, недавно Алла Пугачева передала Борису 20 котлет, которые он очень любит, фрукты и деньги.
«Хотя он всегда отказывается от денег, говорит, что ему хватает», — подчеркнул директор Моисеева.
Он поделился, что единственным моментом, который огорчает певца, являются периодически возникающие в прессе слухи о смерти и нищете исполнителя.
«Эта непроверенная дрянь очень расстраивает его. То он умер, то продаёт недвижимость, то ему нечего есть. Глупость!», — подытожил представитель артиста.
Ранее Сергей Горох раскрыл размер пенсии Бориса Моисеева. По словам директора, артист получает в месяц 85 тысяч рублей. А вместе с авторскими отчислениями ежемесячный доход Моисеева составляет 150–170 тысяч рублей.