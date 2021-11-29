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Макаревич уличил антипрививочников в нелогичности

Вероника Полынина
25 минут назад

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич указал на противоречие в логике антипрививочников.

Макаревич уличил антипрививочников в нелогичности
Фото: ТАССТАСС

На своей странице в Facebook Макаревич написал, что люди, живущие в больших городах, дышат загрязненным воздухом и употребляют большое количество вредных веществ с пищей, однако считают, что их отравит вакцина от коронавируса.

«Уже много десятков лет мы дышим черт знает чем. (…) Мы поглощаем килограммы антибиотиков с мясом - не считая тех, которые мы принимаем добровольно в произвольном порядке по случаю любого насморка. Мы глотаем тяжелые металлы с океанской рыбой и массу паразитов - с пресноводной. Мы съедаем жуткое количество всевозможной химии с овощами, взращенными на гидропонике. Это все ничего. А вот с вакциной - нашла коса на камень. Вот что это???» - поинтересовался Макаревич.

Подписчики ответили музыканту в комментариях, что все перечисленное им люди делают добровольно, а в случае с вакциной их пугает «принуждение и ультиматумы».

«Почему? Я привился без всяких ультиматумов. Моя семья и мои друзья – тоже», - ответил на это лидер «Машины времени».

Ранее глава ВЦИОМ Валерий Федоров предложил проводить информационные кампании среди тех, кто допускает для себя возможность вакцинации, но до сих пор по каким-то причинам не привился. По его словам, это позволит увеличить темпы вакцинации. Федоров подчеркнул, что с неопределившимися «надо наладить нормальную дискуссию, неполитизированную, неэмоциональную, без угроз и запугивания».

Шоу-бизнес,Андрей Макаревич,Валерий Федоров,ВЦИОМ,
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