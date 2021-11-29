Макаревич уличил антипрививочников в нелогичности

«Уже много десятков лет мы дышим черт знает чем. (…) Мы поглощаем килограммы антибиотиков с мясом - не считая тех, которые мы принимаем добровольно в произвольном порядке по случаю любого насморка. Мы глотаем тяжелые металлы с океанской рыбой и массу паразитов - с пресноводной. Мы съедаем жуткое количество всевозможной химии с овощами, взращенными на гидропонике. Это все ничего. А вот с вакциной - нашла коса на камень. Вот что это???» - поинтересовался Макаревич.