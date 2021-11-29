Звезды "Универа" поссорились на съемках шоу с Бузовой

Актеры Станислав Ярушин и Андрей Гайдулян, известные по роли студентов из популярного ситкома «Универ», стали участниками игры на вылет в шоу «Звезды в Африке».

Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»/Вячеслав Прокофьев/ТАСС Кирилл Каллиников/РИА «Новости»/Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Станислав Ярушин во время своего участия в проекте неоднократно высказывался о везучести Андрея Гайдуляна. По словам актера, его коллега по сцене часто незаслуженно оставался в проекте, получая «иммунитет» от других участников.

В последнем выпуске Гайдулян и Ярушин по результатам голосования оба оказались в номинации на выбывание. При этом стоит уточнить, что Ярушин до этого специально подговаривал других участников проекта голосовать против наиболее сильных участников.

Ярушин пришел в ярость после голосования и даже швырнул несколько вещей перед тем, как выйти из бунгало. Своим поведением он сильно напугал блогера Юлию Гаврилину.

«Меня дернул шок. Внутри началась паника, я захотела закрыться, потому что боялась, что мне сейчас прилетит. У него такой взгляд пугающий, стало страшно. А если бы Стас пришел и вломил? Я этого боялась больше всего, так как ты не можешь контролировать эмоции другого человека», — поделилась переживаниями она.

Чуть позже Ярушин признал ошибки своего поведения на проекте и подчеркнул, что больше не будет пытаться «развязать войну» между участниками.

«Сам наступил на свои грабли. Я перед зрителями буду размазней, которому не получилось тут войну развести. Я отказываюсь от своей стратегии, больше не буду смуту наводить, это не работает», — оправдался он.