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Азиза назвала причину смерти Градского

Алиса Селезнёва
52 минуты назад

Причиной смерти певца Александра Градского стало отсутствие должной реабилитации после перенесенного коронавируса. Об этом «Собеседнику» заявила певица Азиза.

Азиза назвала причину смерти Градского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти стал ишемический инсульт — незадолго до этого Градского госпитализировали в одну из столичных больниц после того, как ему стало плохо. За несколько дней до госпитализации артист также жаловался на плохое самочувствие.

По словам Азизы, для нее сметь Градского стала ударом и большой потерей.

«Он осенью переболел ковидом и, на мой взгляд, не получил должной реабилитации, так как постоянно работал. Всегда отмахивался, говорил: «У меня все в порядке, все в порядке». А ведь после ковида должен быть реабилитационной период: надо ставить капельницы, следить за давлением. Особенно тем, кому уже за 60», - пояснила она.

Певица высказала мнение, что из-за COVID-19 у Градского были проблемы с сосудами и он «просто себя не уберег».

«У Саши очень болели ноги. Это все сосуды… А ведь коронавирус повреждает сосуды в первую очередь», - подчеркнула она.

Народного артиста России Александра Градского похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве. Прощание с певцом и композитором пройдет 1 декабря.

Шоу-бизнес,Александр Градский,
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