Азиза назвала причину смерти Градского

Причиной смерти певца Александра Градского стало отсутствие должной реабилитации после перенесенного коронавируса. Об этом «Собеседнику» заявила певица Азиза.
Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти стал ишемический инсульт — незадолго до этого Градского госпитализировали в одну из столичных больниц после того, как ему стало плохо. За несколько дней до госпитализации артист также жаловался на плохое самочувствие.
По словам Азизы, для нее сметь Градского стала ударом и большой потерей.
«Он осенью переболел ковидом и, на мой взгляд, не получил должной реабилитации, так как постоянно работал. Всегда отмахивался, говорил: «У меня все в порядке, все в порядке». А ведь после ковида должен быть реабилитационной период: надо ставить капельницы, следить за давлением. Особенно тем, кому уже за 60», - пояснила она.
Певица высказала мнение, что из-за COVID-19 у Градского были проблемы с сосудами и он «просто себя не уберег».
«У Саши очень болели ноги. Это все сосуды… А ведь коронавирус повреждает сосуды в первую очередь», - подчеркнула она.
Народного артиста России Александра Градского похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве. Прощание с певцом и композитором пройдет 1 декабря.