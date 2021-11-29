Азиза назвала причину смерти Градского

«Он осенью переболел ковидом и, на мой взгляд, не получил должной реабилитации, так как постоянно работал. Всегда отмахивался, говорил: «У меня все в порядке, все в порядке». А ведь после ковида должен быть реабилитационной период: надо ставить капельницы, следить за давлением. Особенно тем, кому уже за 60», - пояснила она.