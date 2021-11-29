Лепс испугал поклонников худобой и шрамами

Певец Григорий Лепс посетил премьеру фильма «Бумеранг» Петра Буслова и поразил поклонников своим внешним видом. Как сообщает StarHit, 59-летний исполнитель похудел, а на его затылке появились шрамы.

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Фанаты певца стали переживать о его здоровье, однако источник из окружения Лепса заверил, что с его здоровьем все в порядке.

«Шрамам этим уже больше месяца, да он их и не скрывает. Рубцы остались после операции по пересадке волос, которую Григорий делал за границей осенью», — рассказал собеседник.

Лепс перенес уже третью пересадку волос — предыдущие две проходили в США и Корее. Источник отметил, что три года назад на его голове уже были похожие шрамы, однако все это делается ради карьеры.

«Артисту ведь важно хорошо выглядеть и поддерживать себя в форме», — заключил инсайдер.