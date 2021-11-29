Названы место и дата прощания с Градским

Напомним, что Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти стал ишемический инсульт — незадолго до этого Градского госпитализировали в одну из столичных больниц после того, как у ему стало плохо у себя дома. За несколько дней до этого он жаловался на самочувствие, однако тогда госпитализация не потребовалась.