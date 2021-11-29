Названы место и дата прощания с Градским

Народного артиста России Александра Градского похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве. Как сообщает ТАСС, прощание с композитором состоится 1 декабря в театре «Градский холл» в 11:00.
Отмечается, что место было выбрано исходя из пожеланий близких людей артиста.
Напомним, что Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти стал ишемический инсульт — незадолго до этого Градского госпитализировали в одну из столичных больниц после того, как у ему стало плохо у себя дома. За несколько дней до этого он жаловался на самочувствие, однако тогда госпитализация не потребовалась.
Ранее дети Градского Даниил и Мария обратились к СМИ с просьбой уважать траур по их отцу. Они вспоминают его как «удивительного, талантливого, чуткого и замечательного папу, человека, в котором умещалась целая вселенная».
«Для нас он был самым близким и родным человеком, которого мы безмерно любим и потеря которого для нас невосполнима», — говорится в заявлении.