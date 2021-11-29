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«Я тебя презираю»: Киркоров ответил на оскорбления Дробыша

Елена Прошина
33 минуты назад

Филипп Киркоров прокомментировал едкое высказывание Виктора Дробыша о карьере артиста. Свое возмущение певец выразил в Instagram-аккаунте, сообщает Teleprogramma.pro.

«Я тебя презираю»: Киркоров ответил на оскорбления Дробыша
Фото: ТАССТАСС

Накануне продюсер Виктор Дробыш нелестно высказался о многих звездах отечественного шоу-бизнеса. Так, Дмитрия Колдуна он назвал предателем, а Прохору Шаляпину досталась порция нецензурных выражений. Не обошел он и Филиппа Киркорова — ему продюсер рекомендовал перейти в цирк или охрану.

«Он, кстати, большой, здоровый парень, я бы предложил ему работать своим охранником. Он может охранником или убирать квартиру. Если он не против — я бы ему хорошо платил. Надо отдать должное, так или иначе он как-то трусами за корягу зацепился и уже лет 40 или 50 он на эстраде. Именно на эстраде. И никуда не уходит», — высказался о поп-короле Дробыш в программе «Звезда в ответе» на телеканале «Муз-ТВ».

Киркоров в свою очередь воспринял слова композитора как оскорбление, на которое не менее резко ответил в Instagram.

«Виктор Дробыш. Я даже не представляю, как ты мог произнести эти слова, даже ненавидя меня… Все в этой жизни имеет предел и меру, поэтому я хочу, чтобы ты знал — забудь мое имя (даже за давностью лет я не буду с тобой здороваться, ты просто умер, для меня не существует такого человека), это был большой миг маленького человека… Я тебя презираю», — написал артист.

Однако на данный момент этого поста в ленте поп-короля уже нет.

Напомним, в 2022 году Киркоров планирует отметить свое 55-летие большим концертом. Репетицию шоу он уже провел в Дубае.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Дмитрий Колдун,Виктор Дробыш,Филипп Киркоров,
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