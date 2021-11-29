«Я тебя презираю»: Киркоров ответил на оскорбления Дробыша

«Он, кстати, большой, здоровый парень, я бы предложил ему работать своим охранником. Он может охранником или убирать квартиру. Если он не против — я бы ему хорошо платил. Надо отдать должное, так или иначе он как-то трусами за корягу зацепился и уже лет 40 или 50 он на эстраде. Именно на эстраде. И никуда не уходит», — высказался о поп-короле Дробыш в программе «Звезда в ответе» на телеканале «Муз-ТВ».