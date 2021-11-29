Женщины Градского: четыре значимых романа музыканта

Народный артист РФ Александр Градский умер в воскресенье, 28 ноября, на 73-м году жизни. Композитор получил свою известность еще в 70-е годы, став одним из самых влиятельных артистов в СССР, а после и в России.

Фото: ТАСС ТАСС

Говоря о своих супругах, Градский признавался, что писать мемуары о любовных похождениях он не будет — лучше займется новой оперой. «Рамблер» вспомнил возлюбленных музыканта.

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Наталья Градская

Первой супругой композитора стала Наталья, с которой он познакомился на съемках фильма Андрея Кончаловского. Сам Градский называл этот брак «молодежным поступком».

«Нам было мало лет. Поначалу были чудесные отношения, которые постепенно стали ухудшаться. И тогда мы решили: поженимся, и все восстановится. А через три месяца после свадьбы пожали друг другу руки, поцеловались и разошлись», — описывал союз с первой женой композитор.

Анастасия Вертинская

После развода с первой женой музыкант познакомился с актрисой Анастасией Вертинской, которая была старше его на пять лет. Несмотря на разницу в возрасте, между ними завязался страстный роман, который перерос в брак — он продлился два года.

Сам Градский отмечал, что его бывшая супруга имела своеобразный характер. В частности, накануне свадьбы композитор сказал своей невесте, что скоро она «может стать Анастасией Градской».

«Дорогой, я-то могу стать Анастасией Градской, а вот тебе никогда не стать Александром Вертинским», — ответила супруга.

При этом после развода Вертинская начала отзываться о композиторе без уважения.

Ольга Фартышева

Третьей супругой Градского стала Ольга Фартышева — на тот момент ей исполнилось всего 20 лет. Их свадьба состоялась в 1980-м году, когда композитор уже был суперзвездой. Брак просуществовал 20 лет и в нем родились сын Даниил и дочь Мария. В 2001 году они разошлись и Фартышева начала встречаться с другим мужчиной.

Марина Коташенко

Последней любовью музыканта стала уроженка Киева Марина Коташенко, которая была младше Градского на 30 лет. Девушка отучилась на юриста и решила стать моделью, ради чего уехала в Москву, где познакомилась с музыкантом.

«Я далеко не самый богатый человек, на которого могла бы рассчитывать такая красавица. С ее данными она могла бы заинтересовать мужчину намного богаче, моложе и красивее, чем я. Поэтому мне удобнее считать, что ей нравится быть рядом именно со мной благодаря неким не ведомым мне самому моим достоинствам», — признавался Градский в интервью «КП».