Известный российский певец Дима Билан снова был замечен в нетрезвом состоянии в на Концерте в Казахстане. Видео появилось в telegram-канале «360tv».

На кадрах видно, как победитель конкурса «Евровидение 2008» едва держится на ногах во время исполнения песни. После чего певца можно увидеть сидящим на сцене во время отдыха. Стоит отметить, что Билан даже сидя покачивается с признаками опьянения.

После выступления исполнитель записал видеообращение, в котором объяснил свое поведение.

«Вы знаете, так бывает, иногда человек напивается. Неужели с вами такого не было? Я не поверю никогда, если вы скажете, что нет», — заявил Билан.