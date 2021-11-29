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Нетрезвый Дима Билан появился на концерте в Казахстане.Видео

Александр Кузьмин
22 минуты назад

Известный российский певец Дима Билан снова был замечен в нетрезвом состоянии в на Концерте в Казахстане. Видео появилось в telegram-канале «360tv».

На кадрах видно, как победитель конкурса «Евровидение 2008» едва держится на ногах во время исполнения песни. После чего певца можно увидеть сидящим на сцене во время отдыха. Стоит отметить, что Билан даже сидя покачивается с признаками опьянения.

После выступления исполнитель записал видеообращение, в котором объяснил свое поведение.

«Вы знаете, так бывает, иногда человек напивается. Неужели с вами такого не было? Я не поверю никогда, если вы скажете, что нет», — заявил Билан.

Он добавил, что не спал уже трое суток из-за многочисленных съемок. Певец признался, что ему стыдно и он очень устал, так как постоянно находится в состоянии «высечения искр».

Шоу-бизнес,Видео,Дима Билан,Телеканал "360° Подмосковье",
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