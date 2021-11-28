Уехавшего из России Моргенштерна сняли на видео в Дубае

Российского рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев), который уехал из России после обвинений в торговле наркотиками, сняли на видео в Дубае.

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На видео жена Моргенштерна Дилара везет его на каталке, судя по кадрам, по зданию аэропорта. Ролик опубликовал директор рекламного агентства Моргенштерна Артем Клюшин на своей странице в Instagram.

Ранее стало известно, что продажа билетов на концерт рэпера Моргенштерна в клубе Gipsy, который должен был состояться 26 ноября, приостановлена.

При этом концертный директор Моргенштерна опроверг бегство рэпера из России.

Между тем стало известно, что музыкант вместе с женой и охраной вылетел в Дубай. Напомним, глава СК Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн занимается продажей наркотиков через интернет.

Напомним, против рэпера возбуждали дело за пропаганду наркотиков, поводом стало заявление экс-депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца «Розовое вино – 2» и Family.