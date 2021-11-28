Раскрыты подробности измены принцессы Дианы принцу Чарльзу

Бывший телохранитель принцессы Дианы Аллан Питерс дал новое интервью. В нем он поделился подробностями измены принцессы Дианы своему супругу Чарльзу.

Фото: Reuters Reuters

Дискуссии о том, кто первый решился на измену: принцесса Диана или принц Чарльз, не утихают и по сей день. Сама леди Ди утверждала, что ее супруг вернулся к первой возлюбленной Камилле из-за членовредительства и булимии принцессы. Еще одну версию продемонстрировали в сериале «Корона», где именно Чарльз первым нарушил клятву.

Интригующий поворот этим спорам придал сержант Питерс. По его словам, у принцессы Дианы был роман с охранником Барри Маннаки. И именно бывший телохранитель рассказал принцу Чарльзу о неверности жены. Такие утверждения уже существовали раньше, но Питерс решил нарушить молчание спустя десятилетия пишет автор Daily Mail Ричард Кей.

«Мнение, что принц Уэльский сбивался с пути на протяжении всего брака – это определенно, однозначно не так. Первой, кто сбился с пути, была принцесса. Он вернулся к миссис Паркер Боулз после того, как узнал о ее романе с Маннаки», — заявил телохранитель.