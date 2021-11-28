В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

Бывший телохранитель принцессы Дианы заявил о ее романе с офицером охраны

Слово и Дело
21 минуту назад

Бывший телохранитель принцессы Дианы Аллан Питерс дал новое интервью. В нем он поделился подробностями измены принцессы Дианы своему супругу Чарльзу.

Раскрыты подробности измены принцессы Дианы принцу Чарльзу
Фото: ReutersReuters

Дискуссии о том, кто первый решился на измену: принцесса Диана или принц Чарльз, не утихают и по сей день. Сама леди Ди утверждала, что ее супруг вернулся к первой возлюбленной Камилле из-за членовредительства и булимии принцессы. Еще одну версию продемонстрировали в сериале «Корона», где именно Чарльз первым нарушил клятву.

Интригующий поворот этим спорам придал сержант Питерс. По его словам, у принцессы Дианы был роман с охранником Барри Маннаки. И именно бывший телохранитель рассказал принцу Чарльзу о неверности жены. Такие утверждения уже существовали раньше, но Питерс решил нарушить молчание спустя десятилетия пишет автор Daily Mail Ричард Кей.

«Мнение, что принц Уэльский сбивался с пути на протяжении всего брака – это определенно, однозначно не так. Первой, кто сбился с пути, была принцесса. Он вернулся к миссис Паркер Боулз после того, как узнал о ее романе с Маннаки», — заявил телохранитель.

Сержант провел рядом с Дианой семь лет, а затем его отстранили. По словам Питерса, принцесса начала странно себя вести каждый раз, когда Маннаки был рядом. Охранник погиб в мотоциклетной аварии в 1987 году.

Шоу-бизнес,Ричард Кей,Чарльз Виндзор,Daily Mail,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители