Пугачева обратилась к покойному Градскому

Певица Алла Пугачева посвятила пронзительный пост композитору Александру Градскому, скончавшемуся сегодня в одной из московских больниц.

«Как молоды мы были, как верили в себя. Прощай Александр. Пока жива, буду помнить тебя», – написала Примадонна в своем Instagram.

Певец и композитор Александр Градский умер в в воскресенье, 28 ноября, в возрасте 72 лет. С Аллой Борисовной его связывали долгие годы дружбы. Ранее в социальных сетях прощальный пост умершему композитору посвятил супруг Пугачевой, Максим Галкин. Юморист отметил, что ушел из жизни «яркий, уникальный, талантливый, бескомпромиссный» артист.