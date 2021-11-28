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Пугачева простилась с Градским: «Буду помнить тебя»

РИА "ФедералПресс"
33 минуты назад

Певица Алла Пугачева посвятила пронзительный пост композитору Александру Градскому, скончавшемуся сегодня в одной из московских больниц.

Пугачева обратилась к покойному Градскому
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Как молоды мы были, как верили в себя. Прощай Александр. Пока жива, буду помнить тебя», – написала Примадонна в своем Instagram.

Певец и композитор Александр Градский умер в в воскресенье, 28 ноября, в возрасте 72 лет. С Аллой Борисовной его связывали долгие годы дружбы. Ранее в социальных сетях прощальный пост умершему композитору посвятил супруг Пугачевой, Максим Галкин. Юморист отметил, что ушел из жизни «яркий, уникальный, талантливый, бескомпромиссный» артист.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что вдова Градского рискует остаться без наследства.

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