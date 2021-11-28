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Туктамышева разделась на льду

Ирина Лебедева
15 минут назад

Лиза Туктамышева в очередной раз покорила публику страстными танцами. На этапе Гран-при в Сочи она представила зрителям свой новый показательный номер и снова разделась на льду.

Туктамышева разделась на льду
Фото: InstagramInstagram

Фигуристка сделала яркий и эффектный номер под композицию The Sparkling Diamonds из мюзикла «Мулен Руж», - пишет championat.com.

Сначала спортсменка появилась в элегантном черном платья- пиджаке и черной шляпке. По ходу номера шляпка полетела в воздух, а за ней, чуть позднее, и пиджак. Завершала выступление Лиза, лихо отплясывая в ярко-красном боди.

Эту композицию Туктамышева подготовила с французским фигуристом, чемпионом Европы Флораном Амодио. Лиза призналась журналистам, что была очарована музыкой и с удовольствием работала над танцем.

«Когда я услышала музыку, мне сразу она понравилась — зажигательная. Плюс я распускаю волосы, снимаю пиджак, а для меня переодевание всегда создаёт какой-то вау-эффект. Даже если я вижу это на других фигуристах. Переодевание на шоу — это всегда круто.

Получилось задорно, весело, зажигательно и ярко. А это, мне кажется, самое главное для показательного номера. Главное – с улыбкой и настроением», - сказала она.

Туктамышева рвется в историю. Четверной лутц среди девушек в принципе исполняют единицы. Пока что этот элемент покорялся только Александре Трусовой, Анне Щербаковой, Веронике Жилиной и американке Алисе Лью. Все эти девочки освоили квад-лутц в юниорские годы, и только Лиза раздвигает границы возможного в 24.
Шоу-бизнес,Вероника Жилина,Александра Трусова,Анна Щербакова,Чемпионат.com,
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