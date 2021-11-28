Туктамышева разделась на льду

Лиза Туктамышева в очередной раз покорила публику страстными танцами. На этапе Гран-при в Сочи она представила зрителям свой новый показательный номер и снова разделась на льду.
Фигуристка сделала яркий и эффектный номер под композицию The Sparkling Diamonds из мюзикла «Мулен Руж», - пишет championat.com.
Сначала спортсменка появилась в элегантном черном платья- пиджаке и черной шляпке. По ходу номера шляпка полетела в воздух, а за ней, чуть позднее, и пиджак. Завершала выступление Лиза, лихо отплясывая в ярко-красном боди.
Эту композицию Туктамышева подготовила с французским фигуристом, чемпионом Европы Флораном Амодио. Лиза призналась журналистам, что была очарована музыкой и с удовольствием работала над танцем.
«Когда я услышала музыку, мне сразу она понравилась — зажигательная. Плюс я распускаю волосы, снимаю пиджак, а для меня переодевание всегда создаёт какой-то вау-эффект. Даже если я вижу это на других фигуристах. Переодевание на шоу — это всегда круто.
Получилось задорно, весело, зажигательно и ярко. А это, мне кажется, самое главное для показательного номера. Главное – с улыбкой и настроением», - сказала она.