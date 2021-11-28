Туктамышева разделась на льду

«Когда я услышала музыку, мне сразу она понравилась — зажигательная. Плюс я распускаю волосы, снимаю пиджак, а для меня переодевание всегда создаёт какой-то вау-эффект. Даже если я вижу это на других фигуристах. Переодевание на шоу — это всегда круто.