Наглотавшуюся таблеток Глюк’oZу вынесли со сцены

Молодая певица винит в случившемся Лолиту Милявскую, которая подсунула ей сильнодействующие вещества. Последняя пока что инцидент не прокомментировала.

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Наглотавшуюся таблеток певицу Наталью Чистякову-Ионову, более известную под сценическим псевдонимом Глюк’oZa, под руки вынесли со сцены в Магадане. Это произошло несколько лет назад, когда вместе с Лолитой Милявской исполнительница выступала на корпоративном мероприятии у дальневосточного миллиардера, владеющего золотодобывающими шахтами. Глюк’oZa винит в случившемся бывшую супругу Александра Цекало, которая предложила ей некую таблетку, эффект от которой певица не забудет никогда. Наталья говорит, что до сих пор не простила Милявскую за произошедшее.

«Я Лолиту ненавижу! Я выпиваю эту таблетку и не помню потом, как прошли два дня. Я выступала на этом концерте, да. Я прилетаю туда — меня выносят, я сплю в отеле. Я выползала на сцену еле как. Проспала все гастроли из-за этой таблетки», — сообщила певица в эфире YouTube-шоу «Джарахов».

Глюк’oZa до сих пор не знает, какой препарат ей подсунула Милявская. Это могло быть сильнодействующее лекарство, биологически активная добавка либо же наркотик. Чистякова-Ионова признается, что не ожидала от уважаемой певицы подобной «подлянки».