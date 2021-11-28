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Дробыш рассказал о лучшем подарке для своей мамы

Ирина Лебедева
40 минут назад

Виктор Дробыш, композитор, заслуженный артист Российской Федерации убежден, что самый дорогой подарок для матерей – забота и внимание детей. Так, его маму Надежду, которая живет в Америке, ничто так не обрадует, как звонок сына. Об этом он рассказал журналистам URA.RU.

Дробыш рассказал о лучшем подарке для своей мамы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конечно, День матери для меня праздник, но я не знаю дат, живем в разных странах, даты везде разные, поэтому тяжело сориентироваться, но даже если мы каждую неделю будем праздновать День матери, то ничего плохого из этого не выйдет. Поздравляю маму, опираясь на день рождения, 8 марта, Новый год. И лучше, чем звонком, ее не поздравишь».

Как считает продюсер, у хорошего сына День матери — каждый день. У «среднего» сына хотя бы несколько раз в месяц. В этом году в России День матери отмечают 28 ноября.

В начале творческого пути Виктор Дробыш курировал Прохора Шаляпина; с его подачи были записаны некоторые песни начинающего музыканта. Но достаточно быстро их совместная работа завершилась, и не слишком мирным путем.

В эфире программы «Однажды...» на НТВ Шаляпин рассказал, с чего начался их с Дробышем конфликт. Как и следовало ожидать, из-за финансовых вопросов. Более того, Шаляпин заявил, что в пору TikTok и YouTube он вообще может обойтись без продюсера, и эта профессия себя исчерпала.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Виктор Дробыш,РИА Ura.ru,НТВ,
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