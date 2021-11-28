«Я не знаю точно»: Бузова рассказала о своих сбережениях

Накануне певица и телеведущая Ольга Бузова устроила шикарный праздник по случаю дня рождения своего отца. Она собрала родных и гостей в дорогом московском ресторане. Звезда может себе позволить любую роскошь — ее доходы это позволяют.
В беседе с писателем Александром Цыпкиным для портала Marie Claire Бузова призналась, что у нее имеется солидная «подушка безопасности».
— Сколько у тебя отложено? Миллион долларов лежит? — поинтересовался Цыпкин.
— Нет, ну конечно, больше! Но вообще я не про деньги, в смысле, я не точно знаю, сколько их у меня, — ответила певица.
Звезда отметила, что ее радует покупка хорошей квартиры в Москве, также она приобрела недвижимость маме и многое может себе позволить.