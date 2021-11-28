Фото избитой Кейт Миддлтон развесили по всей Европе

Фотографии, отредактированные художником Александро Паломбо, до сих пор развешены на автобусных остановках и в зданиях в Италии и Испании. Они сопровождаются пугающими подписями и содержат изображения других известных женщин, среди которых вице-президент США Камала Харрис, королева-консорт Испании Летисия и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен.
Красно-белым шрифтом над каждым изображением написано: «Она сообщила о нём. Но ей никто не поверил, и она осталась одна», «Она не была защищена, а его не остановили». Внизу также есть надпись, которая гласит: «Но её все равно убили».
В Кенсингтонский дворец не обращались по поводу изображений. Сам Александро Паломбо рассказал, что он хотел, чтобы фото «привлекли внимание к слабой реакции политиков на проблему гендерного насилия» и подчеркнули «неэффективность системы поддержки и защиты жертв».