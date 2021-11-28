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Дима Билан оправдался за «пьяное» выступление в Казахстане. «Мама плачет»

Ura.Ruиещё 4
31 минуту назад

Причинами выступления в пьяном состоянии стали сильная усталость и отсутствие сна. Об этом заявил певец Дима Билан.

Билан оправдался за «пьяное» выступление в Казахстане
Фото: ТАССТАСС

Ранее в интернете появились кадры с выступлением исполнителя Димы Билана на свадьбе в Казахстане. На них видно, как артист с трудом разговаривает с публикой. «Ребята, он обдолбанный», — предположил автор видео.

«Вы знаете, так бывает. Иногда человек напивается. Не поверю, что с вами такого не было. Я не спал трое суток уже, потому что у меня съемки, съемки, съемки, песни, музыка», — попытался объяснить свое состояние Дима Билан, передает «Пятый канал».

Артист заявил, что ему стыдно за слезы своей матери, которые вызвало его состояние на этом концерте.

«Мама плачет моя. Мама Нина. Смотрит мои сторис. Мне стыдно. Но мне не стыдно за то, что я честен, я всегда честен перед вами», — добавил Билан.

В 2019 году подобный инцидент произошел на концерте в Самаре в честь Дня города. Жители потребовали извинений за концерт в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Команда Димы Билана договорилась с департаментом культуры мэрии Самары о проведении «трезвого» концерта. Также артист пожертвовал семь миллионов рублей для местной детской клиники и Студии инклюзивного творчества, передает телеканал 360.

Шоу-бизнес,Дима Билан,Телеканал "360° Подмосковье",
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