Билан оправдался за «пьяное» выступление в Казахстане

Причинами выступления в пьяном состоянии стали сильная усталость и отсутствие сна. Об этом заявил певец Дима Билан.

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее в интернете появились кадры с выступлением исполнителя Димы Билана на свадьбе в Казахстане. На них видно, как артист с трудом разговаривает с публикой. «Ребята, он обдолбанный», — предположил автор видео.

«Вы знаете, так бывает. Иногда человек напивается. Не поверю, что с вами такого не было. Я не спал трое суток уже, потому что у меня съемки, съемки, съемки, песни, музыка», — попытался объяснить свое состояние Дима Билан, передает «Пятый канал».

Артист заявил, что ему стыдно за слезы своей матери, которые вызвало его состояние на этом концерте.

«Мама плачет моя. Мама Нина. Смотрит мои сторис. Мне стыдно. Но мне не стыдно за то, что я честен, я всегда честен перед вами», — добавил Билан.