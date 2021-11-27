Бывший муж Аллы Пугачевой подрабатывает на детских праздниках

«В последние годы мы проводим в Литве много времени. Это же моя родина. От родителей мне остался в Паланге старенький домик у моря. И после Нового года, как только спадают холода, мы садимся в машину и выезжаем сюда. «А чего нам в Москве делать? Мы с женой уже на пенсии. Только на Новый год еще немножко «дедморозим». В остальное время для нас, стариков, работы уже нет. Везде молодежь заняла позиции. А здесь, в Паланге, нам есть что делать. Надо вскопать землю, посадить цветочки перед домом», - рассказал Миколас.