Бывший муж Аллы Пугачевой подрабатывает на детских праздниках

Алла Пугачева развелась со своим супругом и отцом дочери Кристины Миколасом Орбакасом в 1973 году. В следующий брак мужчина вступил только через 10 лет; они со второй женой вместе до сих пор, - пишет teleprogramma.pro.
Живет пара достаточно скромно. Пенсия у отца Кристины небольшая, - порядка 20 тысяч рублей. Они с женой время от времени подрабатывают на детских праздниках. И при первой же возможности уезжают в Литву.
«В последние годы мы проводим в Литве много времени. Это же моя родина. От родителей мне остался в Паланге старенький домик у моря. И после Нового года, как только спадают холода, мы садимся в машину и выезжаем сюда. «А чего нам в Москве делать? Мы с женой уже на пенсии. Только на Новый год еще немножко «дедморозим». В остальное время для нас, стариков, работы уже нет. Везде молодежь заняла позиции. А здесь, в Паланге, нам есть что делать. Надо вскопать землю, посадить цветочки перед домом», - рассказал Миколас.
Литовец, студент московского эстрадно-циркового училища Миколас Орбакас и будущая Примадонна советской эстрады Алла Пугачева в этом самом училище и познакомились. Сблизились во время гастролей и вскоре поженились.