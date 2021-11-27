Андреева написала открытое письмо Википедии

На протяжении длительного времени, а точнее с того момента, как появилась статья обо мне, я пытаюсь добиться указания моего точного года рождения. И с чем я сталкиваюсь? С тем, что взятая с потолка дата продолжает оставаться. И у меня приписаны несколько лишних лет. Я отправляла скан моего паспорта, в котором чёрным по белому все написано. Я говорю об этом в интервью. И что в результате?»