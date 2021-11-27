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Андреева написала открытое письмо «состарившей» ее Википедии

Ирина Лебедева
1 час назад

Ведущая программы «Время» Екатерина Андреева рассказала о своей борьбе с Википедией, приписавшей ей 4 лишних года. Телезвезда отмечает день рождения – ей исполняется 56. А по данным из свободной энциклопедии – должна праздновать 60-летний юбилей.

Андреева написала открытое письмо Википедии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ну что ж, для шестидесяти лет я выгляжу... А-а-а, нельзя ругаться матом! Странно, что эти ребята из "Википедии" не прописали мне восемьдесят пять», - возмутилась Андреева.

В инстаграме Екатерина выложила видеоролик, где высказала свое мнение по данному поводу, а также открытое письмо к создателям Википедии.

«Уважаемая Википедия! А я надеюсь, что уважаемая, но всё чаще на этот счёт у меня возникают большие сомнения, так как непроверенная информация, опубликованная в статье обо мне, продолжает оставаться без изменений и вводит в заблуждение широкую аудиторию, а значит подрывает авторитет Википедии. Ориентируясь на вашу фальшивую дату моего рождения, я в этом году буду получать поздравления с «круглой» датой, которая не имеет ко мне отношения.

На протяжении длительного времени, а точнее с того момента, как появилась статья обо мне, я пытаюсь добиться указания моего точного года рождения. И с чем я сталкиваюсь? С тем, что взятая с потолка дата продолжает оставаться. И у меня приписаны несколько лишних лет. Я отправляла скан моего паспорта, в котором чёрным по белому все написано. Я говорю об этом в интервью. И что в результате?»

Михаил Куницын, радиоведущий, написал в комментариях:

«Могу подтвердить, что мы с Катей пытались добиться справедливости от "Википедии", редактируя год рождения на истинный. Увы! "Википедия" упорно приписывает несколько лишних лет!»

Многих интересует, как Екатерина Андреевой удается выглядеть так молодо и привлекательно. Знаменитость не раз подчеркивала, что ведет активный образ жизни, занимается спортом и внимательно следит за здоровьем.
Шоу-бизнес,Михаил Куницын,Екатерина Андреева,
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