Жена сообщила о состоянии Рудинштейна

Госпитализированный 17 ноября Марк Рудинштейн по-прежнему остается в крайне тяжелом состоянии. Его супруга Наталья констатировала, что медикам пока не удалось добиться каких-либо положительных сдвигов.
«Состояние такое же. Лечим, наблюдаем в больнице», - сообщила она журналистам.
Как информирует 5 Канал, 25 ноября знаменитого кинопродюсера ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Из отделения кардиореанимации его перевели в нейрореанимацию. СМИ пишут о том, что наметилась отрицательная динамика.
Два месяца назад создателю «Кинотавра» довелось перенести достаточно серьезную операцию на сердце. В этот раз он изначально был доставлен в больницу с сердечным приступом, однако, как сообщается, позднее ему диагностировали обширный инсульт.
Марк Рудинштейн известен как кинопродюсер, создатель и продюсер кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», организатор кинопремии «Золотой овен». Ведущий и автор еженедельной телепередачи «Золотая пыль» на НТВ-Мир. Играл эпизодические и роли второго плана в различных российских фильмах и сериалах.