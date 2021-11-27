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Жена сообщила о состоянии Рудинштейна

Ирина Лебедева
40 минут назад

Госпитализированный 17 ноября Марк Рудинштейн по-прежнему остается в крайне тяжелом состоянии. Его супруга Наталья констатировала, что медикам пока не удалось добиться каких-либо положительных сдвигов.

Жена сообщила о состоянии Рудинштейна
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Состояние такое же. Лечим, наблюдаем в больнице», - сообщила она журналистам.

Как информирует 5 Канал, 25 ноября знаменитого кинопродюсера ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Из отделения кардиореанимации его перевели в нейрореанимацию. СМИ пишут о том, что наметилась отрицательная динамика.

Два месяца назад создателю «Кинотавра» довелось перенести достаточно серьезную операцию на сердце. В этот раз он изначально был доставлен в больницу с сердечным приступом, однако, как сообщается, позднее ему диагностировали обширный инсульт.

Марк Рудинштейн известен как кинопродюсер, создатель и продюсер кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», организатор кинопремии «Золотой овен». Ведущий и автор еженедельной телепередачи «Золотая пыль» на НТВ-Мир. Играл эпизодические и роли второго плана в различных российских фильмах и сериалах.

Шоу-бизнес,Марк Рудинштейн,
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