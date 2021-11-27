Жена сообщила о состоянии Рудинштейна

Госпитализированный 17 ноября Марк Рудинштейн по-прежнему остается в крайне тяжелом состоянии. Его супруга Наталья констатировала, что медикам пока не удалось добиться каких-либо положительных сдвигов.

«Состояние такое же. Лечим, наблюдаем в больнице», - сообщила она журналистам.

Как информирует 5 Канал, 25 ноября знаменитого кинопродюсера ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Из отделения кардиореанимации его перевели в нейрореанимацию. СМИ пишут о том, что наметилась отрицательная динамика.

Два месяца назад создателю «Кинотавра» довелось перенести достаточно серьезную операцию на сердце. В этот раз он изначально был доставлен в больницу с сердечным приступом, однако, как сообщается, позднее ему диагностировали обширный инсульт.