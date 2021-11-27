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Бузова рассказала о душевной травме из-за развода

Ирина Лебедева
1 час назад

Брак Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова завершился громким скандалом. Футболист выставил свою бывшую супругу из дома и отобрал подаренный ранее автомобиль. Несмотря на то, что прошло уже несколько лет, душевная травма поющей телеведущей не забыта.

Бузова рассказала о душевной травме из-за развода
Фото: InstagramInstagram

В интервью журналу Marie Claire звезда вновь вспомнила об этом тяжелом жизненном периоде.

От Дмитрия Тарасова тогда еще ведущая «ДОМа-2» уходила только со своими личными вещами. Пришлось также срочно искать новое жилье.

«Я же была тогда в браке. Не думала, что, находясь в браке, нужно откладывать и прятать. Почему для меня была такая травма? Это потом я повзрослела и поняла, проанализировала. Была сильная работа над собой. То есть я была уверена, что никогда не окажусь на улице без денег», - рассказала Бузова.

После развода Ольга активно занялась продвижением самой себя в шоу-бизнесе и где-то через год стала, наконец, хорошо зарабатывать. Но первым делом она купила квартиру своей матери.

«Сначала квартиру маме. Мама работает на Петроградке в Питере и всегда хотела там жить — я ей сюрпризом купила большую, шикарную квартиру. Накопила 13 миллионов, и очень этим горжусь».

Кстати, Тарасов по-прежнему минимизирует траты на все то, что, по его мнению, осталось в прошлом. Он долго судился и в итоге добился снижения суммы алиментов на старшую дочь от первых отношений.

Дмитрий Тарасов, как известно, отличается проблемами в личной жизни. Дмитрий выложил в инстаграме фотографию с женой и дочками и сообщил, что реанимирует старый телеграм-канал и будет вести с подписчиками разговоры на тему семейной жизни и воспитания детей.

Комментаторы тут же поинтересовались, почему это такой прекрасный отец старшей дочери не хочет выплачивать достойное содержание? А хороший муж за несколько лет трижды был женат?

Шоу-бизнес,Дмитрий Тарасов,Marie Claire,
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