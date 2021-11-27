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Новоженов рассказал о смерти дочери

Ирина Лебедева
27 минут назад

Лев Новоженов только спустя два года смог рассказать публике, что его дочь ушла из жизни по собственному решению. Ранее он не комментировал эту трагическую тему, а в СМИ прошла информация, что девушка умерла от рака. Об этом пишет Экспресс Газета.

Новоженов рассказал о смерти дочери
Фото: InstagramInstagram

В интервью программе «Однажды» на канале НТВ журналист сообщил:

«Ее больше нет. А что же мне сейчас — ходить из угла в угол? И с кем говорить? И вот я пишу. Жизни ее было 36 лет. Любимая моя, драгоценная дочь, Саша Новоженова ушла из жизни минувшей ночью в городе Чикаго. Единственная ее книга в соавторстве с Глебом Напреенко „Уроки визуального“ номинирована на премию Александра Пятигорского. Нет слов, как больно», — сказал телеведущий.

Он отметил, что книга его дочери «Уроки визуального», написанная в соавторстве с Глебом Напреенко, номинирована на премию Александра Пятигорского.

Александры Новоженовой не стало в 2019 году. Она жила в Соединенных Штатах, в Чикаго, заканчивала аспирантуру. В России Александра закончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, затем переехала в Америку. Работала, училась, активно публиковалась, была востребована. Оставила после себя маленькую дочь Иду. Новоженов забрал ребенка домой в Россию.

Александра Новоженова – ребенок журналиста от четвертого брака.

Также у журналиста есть сын Игорь от второго брака. Новоженов рассказывал, что его сын живет в Нью-Йорке.

Шоу-бизнес,Александр Пятигорский,Лев Новоженов,МГУ,НТВ,
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