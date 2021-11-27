Новоженов рассказал о смерти дочери

«Ее больше нет. А что же мне сейчас — ходить из угла в угол? И с кем говорить? И вот я пишу. Жизни ее было 36 лет. Любимая моя, драгоценная дочь, Саша Новоженова ушла из жизни минувшей ночью в городе Чикаго. Единственная ее книга в соавторстве с Глебом Напреенко „Уроки визуального“ номинирована на премию Александра Пятигорского. Нет слов, как больно», — сказал телеведущий.