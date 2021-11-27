Новоженов рассказал о смерти дочери

Лев Новоженов только спустя два года смог рассказать публике, что его дочь ушла из жизни по собственному решению. Ранее он не комментировал эту трагическую тему, а в СМИ прошла информация, что девушка умерла от рака. Об этом пишет Экспресс Газета.
В интервью программе «Однажды» на канале НТВ журналист сообщил:
«Ее больше нет. А что же мне сейчас — ходить из угла в угол? И с кем говорить? И вот я пишу. Жизни ее было 36 лет. Любимая моя, драгоценная дочь, Саша Новоженова ушла из жизни минувшей ночью в городе Чикаго. Единственная ее книга в соавторстве с Глебом Напреенко „Уроки визуального“ номинирована на премию Александра Пятигорского. Нет слов, как больно», — сказал телеведущий.
Он отметил, что книга его дочери «Уроки визуального», написанная в соавторстве с Глебом Напреенко, номинирована на премию Александра Пятигорского.
Александры Новоженовой не стало в 2019 году. Она жила в Соединенных Штатах, в Чикаго, заканчивала аспирантуру. В России Александра закончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, затем переехала в Америку. Работала, училась, активно публиковалась, была востребована. Оставила после себя маленькую дочь Иду. Новоженов забрал ребенка домой в Россию.
Александра Новоженова – ребенок журналиста от четвертого брака.
Также у журналиста есть сын Игорь от второго брака. Новоженов рассказывал, что его сын живет в Нью-Йорке.