На болезни Заворотнюк наживаются мошенники

«Сегодня моя подруга повелась на развод и отправила мошенникам, которые всем писали от моего имени, 50 тысяч рублей. Они надавили на самое больное, сказали, что у меня такая ситуация с мамой и мне срочно нужны деньги. Хочу сказать ещё раз, что я никогда не беру деньги в долг, у меня такой принцип, лучше я голодной останусь. Но если вдруг у меня возникнет такая нужда, я встречусь с человеком и лично попрошу. Ну или хотя бы позвоню», написала Анна.