На болезни Заворотнюк наживаются мошенники

Анна Заворотнюк сообщила, что от ее имени мошенники сделали рассылку по кругу друзей семьи. В сообщениях она якобы просила о денежной помощи для матери в связи с критической ситуацией. Некоторые, прекрасно понимая, как баснословно дорого обходится лечение, отправили деньги на указанный счет.
Среди пострадавших от собирателей дивидендов на чужой беде была подруга Анны. Заворотнюк-младшая рассказала об этой неприятной истории в инстаграме.
«Сегодня моя подруга повелась на развод и отправила мошенникам, которые всем писали от моего имени, 50 тысяч рублей. Они надавили на самое больное, сказали, что у меня такая ситуация с мамой и мне срочно нужны деньги. Хочу сказать ещё раз, что я никогда не беру деньги в долг, у меня такой принцип, лучше я голодной останусь. Но если вдруг у меня возникнет такая нужда, я встречусь с человеком и лично попрошу. Ну или хотя бы позвоню», написала Анна.
Фолловеры возмущены действиями мошенников, спекулирующих на беде семьи, а также недостаточным вниманием правоохранительных органов к подобным эпизодам.
«Я перевела 100 тысяч, банк платеж не отозвал, полиция до сих пор ищет. Так что все», «Самое страшное и бессовестное это то, что они, зная, что человек болеет пошли на такое. Дай бог им самой страшной кары, которая только есть а вашей маме по скорее выздороветь и избавиться от этой заразы навсегда и жить долго и счастливо».