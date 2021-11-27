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На болезни Заворотнюк наживаются мошенники

Ирина Лебедева
31 минуту назад

Анна Заворотнюк сообщила, что от ее имени мошенники сделали рассылку по кругу друзей семьи. В сообщениях она якобы просила о денежной помощи для матери в связи с критической ситуацией. Некоторые, прекрасно понимая, как баснословно дорого обходится лечение, отправили деньги на указанный счет.

На болезни Заворотнюк наживаются мошенники
Фото: InstagramInstagram

Среди пострадавших от собирателей дивидендов на чужой беде была подруга Анны. Заворотнюк-младшая рассказала об этой неприятной истории в инстаграме.

«Сегодня моя подруга повелась на развод и отправила мошенникам, которые всем писали от моего имени, 50 тысяч рублей. Они надавили на самое больное, сказали, что у меня такая ситуация с мамой и мне срочно нужны деньги. Хочу сказать ещё раз, что я никогда не беру деньги в долг, у меня такой принцип, лучше я голодной останусь. Но если вдруг у меня возникнет такая нужда, я встречусь с человеком и лично попрошу. Ну или хотя бы позвоню», написала Анна.

Фолловеры возмущены действиями мошенников, спекулирующих на беде семьи, а также недостаточным вниманием правоохранительных органов к подобным эпизодам.

«Я перевела 100 тысяч, банк платеж не отозвал, полиция до сих пор ищет. Так что все», «Самое страшное и бессовестное это то, что они, зная, что человек болеет пошли на такое. Дай бог им самой страшной кары, которая только есть а вашей маме по скорее выздороветь и избавиться от этой заразы навсегда и жить долго и счастливо».

Ранее 25-летняя дочь актрисы сообщила, что планировала свадьбу со своим возлюбленным, когда узнала о диагнозе матери. Свадьбу решено было отложить, и теперь девушка не уверена, что вообще хочет устраивать пышное торжество.
Шоу-бизнес,Анна Заворотнюк,МВД,
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