Хлебникова пришла в себя

Состояние Марины Хлебниковой, которую со страшными ожогами неделю назад госпитализировали в реанимацию «Склифа», стабилизировалось. Как сообщает «Комсомольская Правда», ее статус медики оценивают как «тяжелая, но стабильная».

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Марину несколько дней держали в медикаментозной коме, за нее дышал аппарат. Сейчас она в сознании и уже может дышать сама. Предполагается, что кризис пройден и жизни певицы уже ничто не угрожает.

Однако впереди у звезды долгий и тяжелый путь восстановления. Основные ожоги пришлись на лицо и верхнюю часть туловища, у Хлебниковой сгорели волосы. Ей придется пройти через череду пластических операций. Период реабилитации может занять до полутора лет.

Коллега и друг Хлебниковой Александр Beloff занялся организацией помощи певице на сдачу крови. Об этом просили ее лечащие врачи. Сейчас в списке потенциальных доноров уже более ста человек. Забор крови производится с 8 до 11 утра, и из желающих помочь уже выстроилась очередь.

Родственники и коллеги Хлебниковой приняли решение не давать комментариев, пока не будет возможности пообщаться с Мариной лично.