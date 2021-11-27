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Хлебникова пришла в себя и дышит самостоятельно

Ирина Лебедева
24 минуты назад

Состояние Марины Хлебниковой, которую со страшными ожогами неделю назад госпитализировали в реанимацию «Склифа», стабилизировалось. Как сообщает «Комсомольская Правда», ее статус медики оценивают как «тяжелая, но стабильная».

Хлебникова пришла в себя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Марину несколько дней держали в медикаментозной коме, за нее дышал аппарат. Сейчас она в сознании и уже может дышать сама. Предполагается, что кризис пройден и жизни певицы уже ничто не угрожает.

Однако впереди у звезды долгий и тяжелый путь восстановления. Основные ожоги пришлись на лицо и верхнюю часть туловища, у Хлебниковой сгорели волосы. Ей придется пройти через череду пластических операций. Период реабилитации может занять до полутора лет.

Находящейся в реанимации Хлебниковой предрекли судебные тяжбы

Коллега и друг Хлебниковой Александр Beloff занялся организацией помощи певице на сдачу крови. Об этом просили ее лечащие врачи. Сейчас в списке потенциальных доноров уже более ста человек. Забор крови производится с 8 до 11 утра, и из желающих помочь уже выстроилась очередь.

Родственники и коллеги Хлебниковой приняли решение не давать комментариев, пока не будет возможности пообщаться с Мариной лично.

Пожар произошел вечером 18 ноября в квартире Хлебниковой на Ратной улице в Москве. По информации МЧС, эпицентром возгорания оказалась кровать певицы — предположительно, женщина уснула с зажженной сигаретой.

Шоу-бизнес,Марина Хлебникова,
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