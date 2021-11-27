Рудинштейна экстренно прооперировали

Кинопродюсера Марка Рудинштейна срочно прооперировали. Ему провели трахеостомию – сформировали искусственное отверстие в горле, которое служит для дыхательных аппаратов и медицинских манипуляций, - информирует Телеграм-канал Mash.

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76- летний создатель премии «Кинотавр» находится в реанимации, дышит с помощью аппарата ИВЛ. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Марк Рудинштейн был госпитализирован 17 ноября. Как сообщают СМИ, у него обширный ишемический инсульт. Состояние кинопродюсера ухудшается с момента поступления в больницу. В сентябре 2021 года ему делали экстренную операцию по стентированию коронарных артерий.