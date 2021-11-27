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Рудинштейна экстренно прооперировали

Ирина Лебедева
16 минут назад

Кинопродюсера Марка Рудинштейна срочно прооперировали. Ему провели трахеостомию – сформировали искусственное отверстие в горле, которое служит для дыхательных аппаратов и медицинских манипуляций, - информирует Телеграм-канал Mash.

Рудинштейна экстренно прооперировали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

76- летний создатель премии «Кинотавр» находится в реанимации, дышит с помощью аппарата ИВЛ. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Марк Рудинштейн был госпитализирован 17 ноября. Как сообщают СМИ, у него обширный ишемический инсульт. Состояние кинопродюсера ухудшается с момента поступления в больницу. В сентябре 2021 года ему делали экстренную операцию по стентированию коронарных артерий.

Марк Рудинштейн впал в кому

Марк Рудинштейн известен как кинопродюсер, создатель и продюсер кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», организатор кинопремии «Золотой овен». Ведущий и автор еженедельной телепередачи «Золотая пыль» на НТВ-Мир. Играл эпизодические и роли второго плана в различных российских фильмах и сериалах.

Шоу-бизнес,Марк Рудинштейн,
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