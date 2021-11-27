Бывшая жена Солнцева собирается замуж за молодого музыканта

Екатерина Терешкович едва успела развестись с Гогеном Солнцевым и вот уже демонстрирует публике нового возлюбленного. Ее избранником стал музыкант Андрей Клименко, - информирует Экспресс Газета.

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Андрей моложе Екатерины на 25 лет, что не мешает паре готовиться к помолвке. Об этом Терешкович рассказала Андрею Малахову, а шоумен сообщил широкой публике, анонсировав новый выпуск программы «Прямой эфир».

Экс-супруга эпатажного Солнцева рассказала, что совершенно счастлива в новых отношениях. Дома тишина, никаких скандалов и, тем более, драк. Андрей водит свою любимую на концерты и выставки – как оказалось, Терешкович этого очень нехватало.

«Я четыре года не была в музеях, я одичала! От Гогена ничего не дождешься, а рядом с Андреем солнышко вылезает из-за туч. Хочу нормальные отношения после того кошмара!» - заявила актриса.