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Бывшая жена Солнцева собирается замуж за молодого музыканта

Ирина Лебедева
30 минут назад

Екатерина Терешкович едва успела развестись с Гогеном Солнцевым и вот уже демонстрирует публике нового возлюбленного. Ее избранником стал музыкант Андрей Клименко, - информирует Экспресс Газета.

Бывшая жена Солнцева собирается замуж за молодого музыканта
Фото: InstagramInstagram

Андрей моложе Екатерины на 25 лет, что не мешает паре готовиться к помолвке. Об этом Терешкович рассказала Андрею Малахову, а шоумен сообщил широкой публике, анонсировав новый выпуск программы «Прямой эфир».

Экс-супруга эпатажного Солнцева рассказала, что совершенно счастлива в новых отношениях. Дома тишина, никаких скандалов и, тем более, драк. Андрей водит свою любимую на концерты и выставки – как оказалось, Терешкович этого очень нехватало.

«Я четыре года не была в музеях, я одичала! От Гогена ничего не дождешься, а рядом с Андреем солнышко вылезает из-за туч. Хочу нормальные отношения после того кошмара!» - заявила актриса.

Ранее Гоген Солнцев заявлял, что часто ссорится со своей 66-летней женой и у них даже бывают драки. При этом шоумен уверен, что он очень комфортный и удобный муж, если в доме спокойная атмосфера, а не бегает «больная, безумная старуха-алкоголичка».

Шоу-бизнес,Екатерина Терешкович,Гоген Солнцев,Андрей Клименко,Андрей Малахов,
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