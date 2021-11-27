Градский госпитализирован с подозрением на инсульт

Александра Градского, которому стало плохо дома, увезли в одну из столичных клиник. У него подозревают острое нарушение мозгового кровообращения, - пишет «Комсомольская Правда».

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В последнее время композитор неважно себя чувствовал. 72-летний музыкант переболел ковидом и восстанавливался медленно и с большим трудом. Так, СМИ писали о том, что на первые съемки «Голоса», где Александр Борисович является наставником, его доставляли в буквальном смысле в лежачем положении. Рядом с его креслом специально установили вентилятор.

Операторы также щадили мэтра, стараясь не фиксировать на нем камеру. Тем не менее, зрители все равно заметили, что певец был очень слаб, еле говорил и с трудом держался в кресле.

26 декабря в СМИ и социальных сетях заговорили о том, что у Градского подозревают инсульт. Источники «КП» это подтвердили. Но официальных данных пока нет. Семья Александра Борисовича комментариев не дает, в музыкальном театре «Градский холл» также не озвучивают никаких подробностей.