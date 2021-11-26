Волочкова рассказала о сексе с мужчинами

Балерина Анастасия Волочкова в интервью Иде Галич на канале «Муз-ТВ» назвала качества мужчины, с которым она готова на секс.
По словам Волочковой, она не против сексуальных отношений с мужчиной, если он будет интересный, красивый, сексуальный, стройный, благородный, умеющий удивлять, также он должен любить ее творчество.
«Есть мужчины, которые добиваются: «Ой, Настя, все, я полюбил тебя».<…> Я всегда говорю: «Слушай, друг мой сердечный, вот вы объясните мне, пожалуйста. Я понимаю ваш позыв, потому что я вам нравлюсь: я статная, красивая, яркая, известная, сексуальная, талантливая. И я понимаю, почему я вам нужна. Если вы сможете мне объяснить, почему я должна хотеть с вами близости, секса, то я это сделаю. Но вы мне не сможете объяснить», - считает балерина.
Волочкова подчеркнула, что ее нынешний мужчина Владимир работает помощником руководителя одного из департаментов в РЖД. Он непубличный человек и не обладает большими финансовыми возможностями.
«Да, он не олигарх, но мне с ним хорошо», - подчеркнула Волочкова.
При этом она отметила, что речи не идет о «любви до гроба». По ее словам, это всего лишь романтические отношения.
«Для меня это норма. Я не могу быть одна. У меня всегда есть человек, с которым я засыпаю и просыпаюсь в одной постели», - заявила балерина.
Она добавила, что она сама не предпринимает никаких усилий, чтобы найти нового возлюбленного после очередного расставания – они ее находят сами.
В ходе передачи также был показан отрывок из интервью Волочковой 2018 года, где она рассказала, что у нее в жизни были люди, которые просто за возможность с ней встретиться и поужинать, платили больше, чем по 100 тысяч евро. По ее словам, она соглашалась встречаться, и многие из них помогали ей с проведением благотворительных концертов для детей. Были те, кто помог купить ей дом, в котором живет балерина, потому что ей не хватало на покупку части денег. Также есть мужчины, с которыми она встречалась просто по знакомству. Кроме того, по ее словам, был мужчина, который был настолько сражен ее сексуальностью, что подарил ей очень дорогой автомобиль.