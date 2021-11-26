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«Они преступники!»: Татьяна Васильева обрушилась на звезд-антиваксеров

Вероника Полынина
47 минут назад

Актриса Татьяна Васильева назвала преступниками знаменитостей, выступающих против вакцинации от коронавируса. Об этом она заявила PopCornNews.

«Они преступники!»: Татьяна Васильева обрушилась на звезд-антиваксеров
Фото: InstagramInstagram

Васильева призвала наказывать антиваксеров и прививать их насильно.

«Они — преступники против своего народа, должны быть наказаны. Должны сидеть, помалкивать и не высовываться, пока кто-нибудь не придет и не сделает им вакцину насильно. Это не насилие — совесть должна быть у них!» - возмутилась артистка.

По мнению Васильевой, именно знаменитые противники вакцинации ответственны за гибель людей от коронавируса.

Она назвала «позорищем» ситуацию с темпами вакцинации в России, когда в стране, где вакцина появилась первой в мире, привиты всего 30% людей.

«Я считаю, что меры нужно ужесточать, иначе у нас никогда это не кончится», - резюмировала Татьяна Васильева.

Ранее врачи 11 больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса. Письмо адресовано в том числе лидерам КПРФ и «Справедливой России» Геннадию Зюганову и Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, политологу Сергею Кургиняну, актрисе Марии Шукшиной, певице Наталье Ветлицкой, телеведущему Оскару Кучере, музыканту Константину Кинчеву, певцу и композитору Юрию Лозе.

Врачи предложили антиваксерам лично посетить «красные зоны» и посмотреть, какие последствия вызывает коронавирус.

Шоу-бизнес,Сергей Кургинян,Наталья Ветлицкая,Константин Кинчев,Мария Шукшина,Петр Толстой,Татьяна Васильева,Геннадий Зюганов,Сергей Миронов,КПРФ,Справедливая Россия,Госдума,
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