«Они преступники!»: Татьяна Васильева обрушилась на звезд-антиваксеров

Актриса Татьяна Васильева назвала преступниками знаменитостей, выступающих против вакцинации от коронавируса. Об этом она заявила PopCornNews.
Васильева призвала наказывать антиваксеров и прививать их насильно.
«Они — преступники против своего народа, должны быть наказаны. Должны сидеть, помалкивать и не высовываться, пока кто-нибудь не придет и не сделает им вакцину насильно. Это не насилие — совесть должна быть у них!» - возмутилась артистка.
По мнению Васильевой, именно знаменитые противники вакцинации ответственны за гибель людей от коронавируса.
Она назвала «позорищем» ситуацию с темпами вакцинации в России, когда в стране, где вакцина появилась первой в мире, привиты всего 30% людей.
«Я считаю, что меры нужно ужесточать, иначе у нас никогда это не кончится», - резюмировала Татьяна Васильева.
Ранее врачи 11 больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса. Письмо адресовано в том числе лидерам КПРФ и «Справедливой России» Геннадию Зюганову и Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, политологу Сергею Кургиняну, актрисе Марии Шукшиной, певице Наталье Ветлицкой, телеведущему Оскару Кучере, музыканту Константину Кинчеву, певцу и композитору Юрию Лозе.
Врачи предложили антиваксерам лично посетить «красные зоны» и посмотреть, какие последствия вызывает коронавирус.