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Гузеева показала свой дом за 60 миллионов рублей

Lenta.ru
1 час назад

Российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева показала интерьер своего дома за 60 миллионов рублей. Обзор на роскошную недвижимость знаменитости сделала «Комсомольская правда».

Гузеева показала свой дом за 60 миллионов рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гузеева вместе с мужем — ресторатором Игорем Бухаровым — проживают в коттедже площадью 270 квадратных метров в районе Куркино на северо-западе Москвы. К особняку прилегает территория в 10 соток с верандой, а внутри — несколько спален и санузлов, а также огромная кухня-гостиная в викторианском стиле.

На потолке в помещении площадью 55 «квадратов» висят массивные хрустальные люстры, а темные обои с крупными цветами раскрашены вручную по технологии фрески. Кухонная мебель выполнена из натурального дерева и дополнена столешницами из испанского кварцевого камня. В доме много живых цветов, горшки с растениями расставлены по всему периметру здания.

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Часть гостиной отдали под библиотеку — там стоят книжный шкаф, бархатный бледно-лиловый диван и рабочий стол с креслом в тон. На втором этаже особняка расположена просторная спальня в светлых тонах и кабинет мужа телеведущей.

В мае Гузеева назвала «лучшим городом земного шара» Санкт-Петербург. Тогда же знаменитость посетила дом, где проживала долгое время вместе с сыном Георгием и бывшим мужем, грузинским актером Кахи Толордавой.

Шоу-бизнес,Игорь Бухаров,Лариса Гузеева,Комсомольская правда,
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