«Ветераны России» призвали Моргенштерна вернуться в РФ и отслужить

Рэперу Моргенштерну необходимо вернуться в Россию и «взяться за свое воспитание». Об этом «Газете.Ru» заявил председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

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Ранее председатель СК Александр Бастрыкин отметил, что рэпер Алишер Моргенштерн, на которого ранее был составлен протокол о пропаганде наркотиков, по сути дела, торгует запрещенными веществами через социальные сети. После этого появилась информация о том, что Моргенштерн с женой и охранниками уехал в Белоруссию, а оттуда вылетел в ОАЭ.

В то же время в Москве временно был закрыт ресторан Kaif, владельцем которого является исполнитель. В заведении прошла внеплановая проверка, в ходе которой обнаружилось, что в баре торговали нелегальным алкоголем без лицензии. Также был перенесен концерт рэпера.

Ильдар Резяпов призвал Моргенштерна вернуться в Россию и переосмыслить свое поведение.

«Пусть возвращается! Ему необходимо взяться самому за свое воспитание, переосмыслить, встать на позитивный путь. Впереди большая работа по патриотическому воспитанию», - заметил Резяпов.

Он также назвал причиной переноса концерта рэпера в Москве обращения организации в СК и мэрию столицы, «с реальным обоснованием причин, в том числе из-за пандемии коронавирусной инфекции».

«Уверены, Алишеру Моргенштерну необходимо пересмотреть свой репертуар принципиально. Прекратить подрывать устои нашего Отечества и выстраивать свое творчество на негативе», - считает председатель движения «Ветераны России».

По его словам, популярному исполнителю также стоит убрать с лица три шестерки, прекратить пользоваться ненормативной лексикой и «по желанию» отслужить в вооруженных силах.