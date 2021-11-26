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«Ветераны России» призвали Моргенштерна вернуться в РФ и отслужить

Алиса Селезнёва
37 минут назад

Рэперу Моргенштерну необходимо вернуться в Россию и «взяться за свое воспитание». Об этом «Газете.Ru» заявил председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

«Ветераны России» призвали Моргенштерна вернуться в РФ и отслужить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин отметил, что рэпер Алишер Моргенштерн, на которого ранее был составлен протокол о пропаганде наркотиков, по сути дела, торгует запрещенными веществами через социальные сети. После этого появилась информация о том, что Моргенштерн с женой и охранниками уехал в Белоруссию, а оттуда вылетел в ОАЭ.

В то же время в Москве временно был закрыт ресторан Kaif, владельцем которого является исполнитель. В заведении прошла внеплановая проверка, в ходе которой обнаружилось, что в баре торговали нелегальным алкоголем без лицензии. Также был перенесен концерт рэпера.

Ильдар Резяпов призвал Моргенштерна вернуться в Россию и переосмыслить свое поведение.

«Пусть возвращается! Ему необходимо взяться самому за свое воспитание, переосмыслить, встать на позитивный путь. Впереди большая работа по патриотическому воспитанию», - заметил Резяпов.

Он также назвал причиной переноса концерта рэпера в Москве обращения организации в СК и мэрию столицы, «с реальным обоснованием причин, в том числе из-за пандемии коронавирусной инфекции».

«Уверены, Алишеру Моргенштерну необходимо пересмотреть свой репертуар принципиально. Прекратить подрывать устои нашего Отечества и выстраивать свое творчество на негативе», - считает председатель движения «Ветераны России».

По его словам, популярному исполнителю также стоит убрать с лица три шестерки, прекратить пользоваться ненормативной лексикой и «по желанию» отслужить в вооруженных силах.

В интервью Ксении Собчак Моргенштерн заявил ранее, что не понимает, почему в России продолжают праздновать День Победы. Он отметил, что ежегодно на это тратятся миллионы рублей, поскольку больше «гордиться просто нечем».

Шоу-бизнес,Алишер Моргенштерн,Ксения Собчак,Александр Бастрыкин,Правительство Москвы,Газета.Ru,
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