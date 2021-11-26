Названо предсмертное желание Нины Руслановой

Заслуженный артист России Михаил Васьков на церемонии прощания с актрисой Ниной Руслановой рассказал о ее последнем желании, которое пока не исполнилось. Как сообщает NEWS.ru, артистка переживала, чтобы ее дочь Олеся не осталась без работы.

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«Одним из последних переживаний Нины, которая уже болела, было переживание о дочери. Олеся сидит без работы, и Нина просила всех друзей и знакомых что-то для нее подыскать в кино или театре. Ситуация сейчас сложная, у многих проблемы с работой», — рассказал Васьков.

Дочь Руслановой, Олеся Рудакова окончила актерский факультет ГИТИСа, после чего сыграла в нескольких эпизодических ролях в кино. После этого женщина некоторое время работала директором по кастингу в кино.

Напомним, что актриса Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет от COVID-19 в ночь на 22 ноября. Некоторое время артистка отказывалась ехать в больницу, несмотря на дыхательную недостаточность I–II степени. 11 ноября ее все же госпитализировали в клинику с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией. Несмотря на все усилия, медикам не удалось спасти народную артистку.