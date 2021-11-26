В Black Star откровенно рассказали о конфликтах с Хабибом и Тимати

Бизнесмен, соучредитель лейбла Black Star Пашу откровенно рассказал о конфликте с Хабибом Нурмагомедовым и Тимати. Все по местам он расставил в интервью с Оксаной Кравцовой на YouTube.

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Хабиб Нурмагомедов

Еще в 2018 году Хабиб в Instagram высказался, что будет рад, если концерт Егора Крида в Дагестане отменят. Местные жители писали артисту угрозы, и он был вынужден отменить мероприятие. На защиту приятеля встал Тимур Юнусов, и конфликт начал бурно нарастать.

Пашу как совладелец лейбла, наконец, высказал свое мнение. Он не винит Нурмагомедова и считает, что боец может высказывать любое мнение. Но решать вопрос нужно не в Instagram, а на уровне региона.

«Хабиб высказал свое мнение и правильно сделал. Но местные лидеры должны идти в совет региона и решать вопрос там», – уверен Пашу.

Бизнесмен не считает, что в песнях его артистов есть то, за что может быть стыдно. Но он понимает – в Дагестане свое мировоззрение и своя вера. Пашу уважает их выбор. Однако граждане сами заказывают московских звезд на мероприятия. Поэтому нужно поднять вопрос до местных властей, уверен он.

Тимур Юнусов

В 2020 Тимати резко ушел из своего детища – лейбла Black Star. Он был лицом компании около 15 лет, а с Пашу дружил все 20. Они вместе начинали строить бизнес.

В интервью Пашу признался, что решение друга его задело. Ему было не грустно и не обидно, а «странно».

«Странно осознавать, что ваши дороги спустя 20 лет разошлись», – говорит он.

Но теперь бизнесмен понимает, что так даже лучше. Их взгляды на жизнь и бизнес стали разными. Они выбрали свои пути. Пашу рад, что Тимати будет и дальше строить карьеру по собственным правилам.

«Обиды не осталось, осталась легкость. Он будет счастлив, у нас не будет разногласий», – уверен бизнесмен.

Но он не отрицает, что однажды может снова сойтись со старым другом.Он не закрывает двери навсегда.

«Все может измениться», – заключает бизнесмен.