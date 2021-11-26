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Бывшая жена певца Александра Малинина обвинила его в браке ради прописки

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Певица Ольга Зарубина обвинила своего бывшего мужа, артиста Александра Малинина, в том, что он женился на ней ради московской прописки. Об этом сообщает «Пятый канал».

Зарубина обвинила Малинина в браке ради прописки
Фото: ООО «Фэшн Пресс»ООО «Фэшн Пресс»

«Он был такой хитрый. Получил прописку в Москве благодаря мне. (...) У него была цель, и он использовал меня как ресурс», — заявила Зарубина.

Певица также призналась, что из-за нежелания Малинина иметь от нее детей ей пришлось пойти на аборт. В 1985 году Зарубина тем не менее родила от бывшего супруга дочь Киру, с которой отец, по ее словам, не поддерживает отношений, хотя и признал ее родной в 2011-м.

Нынешнюю жену Александра Малинина Эмму, на которой певец женился еще в 1990 году, Зарубина назвала психопаткой, которая лжет без всякой цели и стыда.

Ранее в октябре Ольга Зарубина заявила, что после прививки от коронавируса люди становятся «злыми и хамоватыми».

Александр Малинин известен такими песнями, как «Поручик Голицын», «Гусарская баллада», «Коррида» и «Ночь», а также своими версиями русских народных песен и романсов. В браке с Ольгой Зарубиной он состоял с 1983-го по 1988 годы.

Шоу-бизнес,Ольга Зарубина,Александр Малинин,
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