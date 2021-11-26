В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 74.60EUR 83.68
Войти в почту

«Прогнозы не очень»: Бузова рассказала о госпитализации

Елена Прошина
1 час назад

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала поклонникам, что сходит с ума в больнице, куда попала из-за травмы руки, а лечение ей предстоит долгое. Также в своем Telegram-канале она опровергла слухи о том, что сделала пластическую операцию.

«Прогнозы не очень»: Бузова рассказала о госпитализации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Ольга Бузова рассказала, что была вынуждена лечь в больницу из-за травмы. По словам телеведущей, кисть руки она повредила на одном из шоу. Бузовой сделали операцию и она вернулась к публичной жизни, но врачи настояли на продолжении лечения в больнице.

В «сторис» в Instagram Бузова пожаловалась, что ей скучно в больнице без общения.

«Схожу с ума тут одна, но это просто необходимо. Левой рукой сложно писать, поэтому даже рубрику «Вопрос/ответ» не устроить. С утра до вечера процедуры, капельницы. Прогнозы не очень хорошие. Мне остается только работать и восстанавливать кисть со специалистами», - пояснила она.

Также телеведущая записала видео для поклонников, которое выложила в своем Telegram-канале. В нем она опровергла слухи о том, что «делает сиськи».

«Ничего я не делаю, никакие сиськи. Прохожу восстановление. Схожу с ума тут. Даже прическу поменять не могу, потому что кисть моя, к сожалению, покинула чат», - пожаловалась артистка.

«Ложусь в больницу»: Бузову госпитализировали с травмой руки

Она также отметила, что «больше не может» уже находиться в больнице и, наверное, скоро сбежит оттуда.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители