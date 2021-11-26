«Прогнозы не очень»: Бузова рассказала о госпитализации

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала поклонникам, что сходит с ума в больнице, куда попала из-за травмы руки, а лечение ей предстоит долгое. Также в своем Telegram-канале она опровергла слухи о том, что сделала пластическую операцию.

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Ранее Ольга Бузова рассказала, что была вынуждена лечь в больницу из-за травмы. По словам телеведущей, кисть руки она повредила на одном из шоу. Бузовой сделали операцию и она вернулась к публичной жизни, но врачи настояли на продолжении лечения в больнице.

В «сторис» в Instagram Бузова пожаловалась, что ей скучно в больнице без общения.

«Схожу с ума тут одна, но это просто необходимо. Левой рукой сложно писать, поэтому даже рубрику «Вопрос/ответ» не устроить. С утра до вечера процедуры, капельницы. Прогнозы не очень хорошие. Мне остается только работать и восстанавливать кисть со специалистами», - пояснила она.

Также телеведущая записала видео для поклонников, которое выложила в своем Telegram-канале. В нем она опровергла слухи о том, что «делает сиськи».

«Ничего я не делаю, никакие сиськи. Прохожу восстановление. Схожу с ума тут. Даже прическу поменять не могу, потому что кисть моя, к сожалению, покинула чат», - пожаловалась артистка.