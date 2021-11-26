Бледанс обвинила помощницу в развале семьи

Российская актриса Эвелина Бледанс рассказала о своей помощнице, которая своим неадекватным поведением разрушила ее семью. О поступках девушки по имени Алена она поведала в интервью Super , которое опубликовали на YouTube-канале.

Как отметила Бледанс, будучи фанаткой актрисы, девушка напросилась на работу к знаменитости, чтобы помогать ей присматривать за сыном Семеном. Артистка признается, что не платила девушке, так как та была согласна помочь ей на бесплатных началах, а деньги у нее были от родителей. В один момент поведение молодой помощницы изменилось, и она начала ревновать артистку к супругу Александру Семину.