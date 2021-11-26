Бледанс обвинила помощницу в развале семьи

Российская актриса Эвелина Бледанс рассказала о своей помощнице, которая своим неадекватным поведением разрушила ее семью. О поступках девушки по имени Алена она поведала в интервью Super, которое опубликовали на YouTube-канале.
Как отметила Бледанс, будучи фанаткой актрисы, девушка напросилась на работу к знаменитости, чтобы помогать ей присматривать за сыном Семеном. Артистка признается, что не платила девушке, так как та была согласна помочь ей на бесплатных началах, а деньги у нее были от родителей. В один момент поведение молодой помощницы изменилось, и она начала ревновать артистку к супругу Александру Семину.
«Было ощущение, что она своего соперника пытается устранить. Она звонила Саше как-то ночью, он не брал трубку. И мы просыпаемся утром, а журналисты нам обрывают телефоны: "Расскажите, почему ваш муж избил вашу няню?". По всем новостям Алена дает комментарий, что Саша ее избил. Через шесть часов появляется новость, что Алена умерла. То есть что Саша убил няню своего сына», — заявила Бледанс.
Эта ситуация заставила актрису пересмотреть отношения с мужем и развестись в 2017 году. Однако позднее выяснилось, что помощница все выдумала, но объяснить истинные мотивы своего поступка не смогла.