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Московский клуб остановил продажу билетов на концерт Моргенштерна

Мослентаиещё 1
41 минуту назад

Московский клуб Gipsy временно остановил продажу билетов на ближайший концерт рэпера Алишера Моргенштерна. Об этом сообщается на сайте организаторов.

На концерт Моргенштерна остановили продажу билетов
Фото: InstagramInstagram

Концерт должен был состояться в пятницу, 26 ноября. Причины приостановки продаж не объясняются.

Ранее появились сведения, что московский ресторан рэпера Алишера Моргенштерна Kaif Provenance закрыли на неопределенный срок после внеплановой проверки. По информации источника, в баре ресторана алкоголь продавался без лицензии. Позже в заведении опровергли эти сообщения.

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Шоу-бизнес,Алишер Моргенштерн,
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