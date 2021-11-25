Продажу билетов на концерт Моргенштерна в Москве приостановили

Столичный клуб Gipsy приостановил продажу билетов на завтрашний концерт рэпера Моргенштерна, следует из сообщения на сайте клуба.

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Афиша концерта все еще висит на сайте, но при попытке купить билет появляется надпись «Продажи временно остановлены организатором».

Как пишет Readovka в своем телеграм-канале, на других сайтах билеты на концерт по-прежнему продаются, но сообщается, что Моргенштерн выступит только в 02.00 (начало концерта в 23.00). В свою очередь, в клубе Gipsy сообщили, что вместо Моргенштерна выступит рэпер Слава Марлоу.