Продажу билетов на концерт Моргенштерна в Москве приостановили

Столичный клуб Gipsy приостановил продажу билетов на завтрашний концерт рэпера Моргенштерна, следует из сообщения на сайте клуба.
Афиша концерта все еще висит на сайте, но при попытке купить билет появляется надпись «Продажи временно остановлены организатором».
Как пишет Readovka в своем телеграм-канале, на других сайтах билеты на концерт по-прежнему продаются, но сообщается, что Моргенштерн выступит только в 02.00 (начало концерта в 23.00). В свою очередь, в клубе Gipsy сообщили, что вместо Моргенштерна выступит рэпер Слава Марлоу.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками в соцсетях. После этого рэпер с женой и охранниками уехал в Белоруссию, а оттуда вылетел в Дубаи. Рен ТВ в одном из отелей на острове Палм-Джумейра подтвердили, что рэпер с женой отдыхают в номере.