Бейонсе обвинили в плагиате хита группы «Любэ»

«Судите сами! Вот ее новенький трек «Be Alive», а вот старая и очень известная в нашей стране композиция «Ты неси меня река» группы «Любэ» 2002 года выпуска. Начало обеих композиций идентично практически нота в ноту», - написали поклонники Матвиенко в соцсетях.

Бейонсе и раньше уличали в плагиате. Бывший сотрудник крупного музыкального лейбла утверждает, что артистка не написала ни одной песни не только для своего альбома I Am… Sasha Fierce, но и за всю карьеру.