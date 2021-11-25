Бейонсе обвинили в плагиате хита группы «Любэ»

Поклонники композитора и продюсера Игоря Матвиенко считают, что американская певица Бейонсе позаимствовала мелодию шлягера группы «Любэ» «Ты неси меня река», пишет «Комсомольская правда».
«Судите сами! Вот ее новенький трек «Be Alive», а вот старая и очень известная в нашей стране композиция «Ты неси меня река» группы «Любэ» 2002 года выпуска. Начало обеих композиций идентично практически нота в ноту», - написали поклонники Матвиенко в соцсетях.
Бейонсе и раньше уличали в плагиате. Бывший сотрудник крупного музыкального лейбла утверждает, что артистка не написала ни одной песни не только для своего альбома I Am… Sasha Fierce, но и за всю карьеру.
«Нашлись авторы, которые предъявляли претензии на песни Бейонсе. Их либо включали в список авторов, либо хорошенько платили и убирали их из списка совсем», - пояснил он.
Игорь Матвиенко тоже решил вступить в переговоры с певицей.
«Подпишем мировое соглашение с Бейонсе, а на полученные деньги проведем очередные юбилеи наших групп», - озвучил он свой план.