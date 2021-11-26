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Понасенков послал русских рэперов в Африку

Газета.Ruиещё 1
28 минут назад

Шоумен и историк Евгений Понасенков на фоне исчезновения Моргенштерна признался, что хотел бы отправить всех рэперов страны куда-нибудь в Африку. Об этом пишет НСН.

Понасенков послал русских рэперов в Африку
Фото: InstagramInstagram

"Что касается рэперов, если бы они все покинули территорию не России, а сразу Европы, и уехали бы в Африку, это было бы замечательно. Я вообще думаю, что им там надо основать какую-то колонию или республику Африки рэперскую. А Бастрыкин может приезжать туда на каникулы", - сказал Понасенков.

Сообщения об исчезновении Моргенштерна из страны появились после заявления председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, который обвинил рэпера в торговле наркотиками через интернет. Вскоре стало известно, что Моргенштерн был обнаружен в одном из отелей на острове Палм-Джумейра в Дубае. Ранее Понасенков дал совет любителям сериалов.

Шоу-бизнес,Евгений Понасенков,Александр Бастрыкин,СКР,
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