Понасенков послал русских рэперов в Африку

Шоумен и историк Евгений Понасенков на фоне исчезновения Моргенштерна признался, что хотел бы отправить всех рэперов страны куда-нибудь в Африку. Об этом пишет НСН.
"Что касается рэперов, если бы они все покинули территорию не России, а сразу Европы, и уехали бы в Африку, это было бы замечательно. Я вообще думаю, что им там надо основать какую-то колонию или республику Африки рэперскую. А Бастрыкин может приезжать туда на каникулы", - сказал Понасенков.
Сообщения об исчезновении Моргенштерна из страны появились после заявления председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, который обвинил рэпера в торговле наркотиками через интернет. Вскоре стало известно, что Моргенштерн был обнаружен в одном из отелей на острове Палм-Джумейра в Дубае. Ранее Понасенков дал совет любителям сериалов.