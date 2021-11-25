Джигурда заявил о готовности посетить «красную зону» в Коммунарке

Актер Никита Джигурда в беседе с NEWS.ru заявил, что готов посетить «красную зону» и морг больницы в Коммунарке или любой другой ковидный госпиталь «на усмотрение приглашающей стороны».

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Так шоумен отреагировал на письмо главврачей России, обращенного к известным противникам вакцинации. При этом Джигурда удивился, что его имени не оказалось в том списке. По словам актера, он уже два года просит своих знакомых «свести» его с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, чтобы он пропустил его в «красную зону». Но пока безрезультатно.

«Да, я с огромной готовностью пойду с Денисом Проценко в "красную зону" и морг больницы в Коммунарке, либо поеду в любой другой ковидный госпиталь на усмотрение приглашающей стороны», — приводятся в материале слова Джигурды.

Также актер отметил, что не является антиваксером и не считает таковыми большинство адресатов письма.

«Я противник насильственной вакцинации. Ведущие специалисты — академики, профессора в России — именуют вакцину "экспериментальной". Следовательно, желающие участвовать в данном эксперименте имеют право вакцинироваться, а у нежелающих есть свое право не прививаться», — объяснил Джигурда.

Актер считает, что своим посещением «красной зоны» в больнице сможет помочь «своей энергией и силой» заболевшим коронавирусом пациентам. Кроме того Джигурда уверен, что «даже не заболеет», а если и подхватит ковид, то сможет показать всем, «как легко выздороветь без антибиотиков, ИВЛ и кислородных подушек». В этом ему помогут «силы природы и Богом данный иммунитет».