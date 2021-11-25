Дима Билан подрался с Мари Краймбрери

В четверг, 25 ноября, состоялась премьера клипа Димы Билана и Мари Краймбрери «Ты не моя пара». Большинство фанатов пары восторженно восприняли видео, но нашлись и те, кто посчитал сцены драки и рекламы за пропаганду насилия и нездорового образа жизни.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По сюжету, Билан и Краймбрери являются возлюбленными, принимающие участие в реалити-шоу. Пара находится в стеклянной комнате, за их жизнью может следить любой зевака, проходящий мимо. Часто у возлюбленных случаются ссоры, которые доходят и до рукоприкладства. В частности, в видео есть сцены, где Билан бьет лицом об стол Краймбрери, а она разбивает о его голову бокалы и стреляет из пистолета.

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По итогам шоу пара мирится и одерживает победу в реалити. Режиссером-постановщиком и автором идеи клипа стал Сергей Грей.

Многие поклонники восприняли клип в стиле фильма «Мистер и миссис Смит» с огромным восторгом. Однако еще часть увидела в сценах драки и рекламы водки пропаганду насилия и нездорового образа жизни.

«Если бы не реклама слишком откровенная, особенно алкоголя, все было бы блестяще! Почему водка, если в песне о вине есть строки?»,

«Еще один плюс к популяризации абьюзивных отношений и домашнего гасились! Браво!»,

«Очень ждала клип и дождалась называется, одна реклама, причем нездорового образа жизни. Еще и агрессия в отношениях — это видимо должно показать страсть, когда все в клочья и бутылкой по башке»,

«Неожиданно пропаганда пьянства, курения и скандалов (негатива в общем)»,

«Все бы ничего, если бы не интеграция. Все, что угодно была готова увидеть, но не водку. Просто дно днищ, ребят. Вы же оба вроде не топите за эти вещи, зачем в клип тащить, я понимаю, что из-за денег, но это портит все впечатление от работы, которая важный посыл хотела передать. Выбор каждого, конечно, но выглядит как пропаганда. Там даже по тексту про вино»,

«Отличная песня, но сцены жестокости в клипе очень неприятно наблюдать, особенно на фоне общей красивой картины и в исполнении таких красивых и талантливых исполнителей»,

«Да уж! Крутой клип. Баба мутузит мужика, мужик мутузит бабу! Учись молодежь "настоящим "отношениям!»,