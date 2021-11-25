Кушанашвили подрался с Джигурдой из-за большого гонорара

Телеведущий Отар Кушанашвили вышел на ринг против актера Никиты Джигурды из-за большого гонорара. Согласно видео поединка, который опубликовали на YouTube-канале промоушена «Наше дело», ведущего заявили как бойца из России, а Джигурду — из Украины.

Фото: ТАСС ТАСС

Поединок проходил по правилам бокса, однако бойцы были экипированы ММА-перчатками. Благодаря небольшим перчаткам, а также пробелам в технике Кушанашвили, Джигурда легко пробивал ее и трижды отправил своего соперника в нокдаун.

После третьей «встречи с полом» судья принял решение завершить поединок, поскольку Отар Кушанашвили не мог подняться, и у него шла кровь из носа.

Отметим, что согласно контракту, бойцы получают гонорар вне зависимости от исхода поединка. Конкретная сумма пока не названа, но журналист отметил, что она поможет ему закрыть ипотеку.