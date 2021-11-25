Маша Распутина попросила Шуру надеть парик

«Просто мне не нравятся лысые исполнители. Потому что я не воспринимаю лысых людей на сцене. Я не могу на них смотреть. Зачем петь лысым? Надень шапку, кепку, платок подвяжи и выйди к зрителям», – пояснила Распутина.