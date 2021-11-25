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Маша Распутина попросила Шуру надеть парик

Газета.Ru
58 минут назад

Певица Маша Распутина в интервью «Собеседнику» призналась, что попросила музыканта Шуру надеть парик на выступлениях в шоу «Суперстар», потому что «не любит» лысых исполнителей.

Маша Распутина попросила Шуру надеть парик
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Просто мне не нравятся лысые исполнители. Потому что я не воспринимаю лысых людей на сцене. Я не могу на них смотреть. Зачем петь лысым? Надень шапку, кепку, платок подвяжи и выйди к зрителям», – пояснила Распутина.

Она добавила, что совершенно не воспринимает исполнителей без волос на голове. По словам Распутиной, когда она видит лысого музыканта, то начинает смотреть на лысину, а не слушать песню.

Ранее Маша Распутина ответила на обвинение актрисы Татьяны Васильевой в тупости и предположила, что та «ненавидит русских женщин».

Шоу-бизнес,Татьяна Васильева,
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