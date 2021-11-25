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Марк Рудинштейн впал в кому

Елена Прошина
1 час назад

Продюсера Марка Рудинштейна подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Как сообщает Telegram-канал Mash, состояние создателя «Кинотавра» продолжает ухудшаться — в ночь с 24 на 25 ноября он впал в кому.

Марк Рудинштейн впал в кому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что 17 ноября Рудинштейна госпитализировали в реанимацию московской больницы с сердечным приступом. Врачи провели ему экстренную операцию по стентированию коронарных артерий.

24 ноября Mash сообщил, что у Рудинштейна случился инсульт. Позднее представительница продюсера опровергла эти сообщения и заявила, что сейчас врачи продолжают его лечение.

У Марка Рудинштейна случился инсульт

Известно, что в сентябре 2021 года мужчина уже перенес экстренную операцию по стентированию коронарных артерий.

Марк Рудинштейн известен как кинопродюсер, создатель и продюсер кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», организатор кинопремии «Золотой овен». Ведущий и автор еженедельной телепередачи «Золотая пыль» на НТВ-Мир. Играл эпизодические и роли второго плана в различных российских фильмах и сериалах.

Шоу-бизнес,Марк Рудинштейн,
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