Марк Рудинштейн впал в кому

Продюсера Марка Рудинштейна подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Как сообщает Telegram-канал Mash, состояние создателя «Кинотавра» продолжает ухудшаться — в ночь с 24 на 25 ноября он впал в кому.

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Напомним, что 17 ноября Рудинштейна госпитализировали в реанимацию московской больницы с сердечным приступом. Врачи провели ему экстренную операцию по стентированию коронарных артерий.

24 ноября Mash сообщил, что у Рудинштейна случился инсульт. Позднее представительница продюсера опровергла эти сообщения и заявила, что сейчас врачи продолжают его лечение.

Известно, что в сентябре 2021 года мужчина уже перенес экстренную операцию по стентированию коронарных артерий.