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«Симпатия большая»: Деревянко ответил на слухи о романе с Акиньшиной

Елена Прошина
43 минуты назад

Актер Павел Деревянко не состоит в романтических отношениях с коллегой по цеху Оксаной Акиньшиной. Об этом он заявил в эфире «Кинопоиска», запись которого опубликована на YouTube-канале онлайн-кинотеатра.

«Симпатия большая»: Деревянко ответил на слухи о романе с Акиньшиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом актер отметил, что они очень симпатичны друг к другу.

«У нас никогда ничего не было с ней! Это правда. Но симпатия друг к другу большая», — рассказал артист.

Деревянко и Акиньшина вместе сыграли в сериале «Беспринципные», где актер исполнял роль патологического вруна Славика, который не может отказать себе в интимной близости с другими женщинами. Актриса же выступила в роли его жены, стремящейся раскрыть обман.

Кроме того, актер отметил, что они с Акиньшиной изображают влюбленную пару на съемочной площадке уже четвертый раз.

Ранее Оксана Акиньшина призналась, что уже 3 года не живет в Швейцарии. В своем Instagram- аккаунте она выложила пост, где рассказала, что три года назад вернулась в Москву.

«Любимый город и уже родной… за окном. Кстати, некоторые коллеги думают, что я до сих пор живу в Швейцарии, хотя уже 3 года как вернулась в Москву», — написала актриса.

При этом, в последнее время девушке приписывают роман Данилой Козловским. В октябре 2021 года пара пришла вместе на свадьбу режиссера фильмов «Духless» и «Духless-2» Романа Прыгунова.

Шоу-бизнес,Роман Прыгунов,Павел Деревянко,Оксана Акиньшина,Данила Козловский,
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